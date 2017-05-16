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Дополнительные путевки для детей-льготников станут доступны для брони в Москве 17 мая

Москва
16 мая, 19:58 UTC+3

Заявление на получение путевки можно подать через портал мэра и правительства Москвы или при личном обращении в офис Мосгортура

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Дополнительные бесплатные путевки в детские лагеря станут доступны на портале мэра и правительства Москв начиная с 10 утра 17 мая. Как пояснили в пресс-службе ГАУК "Мосгортур" (крупнейшего организатора детского отдыха в столице), путевки были приобретены за счет средств федерального бюджета.

"Правительство Российской Федерации еще летом 2016 года выделило средства для закупки дополнительных путевок в детские лагеря. Мосгортур помогает подготовить вожатых и обеспечить трансфер для организации смен. Путевки будут выкладываться на портале mos.ru с 17 мая с 10 часов утра. Специалисты Мосгортура адаптировали несколько популярных программ этого года", - уточнил генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников.

Путевки будут предоставлены преимущественно на вторую, третью и четвертую смены. Дети смогут отдохнуть в лагерях Московской области, средней полосы России и на базах Черноморского и Азовского побережья. Путевки на отдых и оздоровление могут получить дети льготных категорий от 7 до 17 лет. Воспользоваться льготной путевкой также смогут те, кто уже получил путевку за счет средств городского бюджета.

Для получения путевки необходимо подать заявление в электронном виде на портале mos.ru или подать заявление при личном обращении в офис Мосгортура.

ГАУК "Мосгортур" является подведомственным учреждением департамента культуры столицы. Ежегодно он организует отдых порядка 60 тыс. детей в загородных лагерях. С ними работают около 4 тыс. специально подготовленных вожатых. 

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