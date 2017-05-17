Местами небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в среду в Московском регионе ветреную погоду с небольшим дождем.
"Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 11-13 градусов, по области будет от 8 до 13 градусов тепла. Ветер ожидается северный, силой 7-12 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью при переменной облачности местами вновь не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 3-5 градусов, в Подмосковье - от 2 до 7 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Днем в четверг характер погоды не изменится - будет переменная облачность с небольшим дождем. В Москве воздух прогреется до 16-18, по области - до 13-18 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.