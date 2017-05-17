Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Местами небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

Москва
17 мая, 6:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Предстоящей ночью при переменной облачности местами вновь не исключен небольшой дождь

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в среду в Московском регионе ветреную погоду с небольшим дождем.

"Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 11-13 градусов, по области будет от 8 до 13 градусов тепла. Ветер ожидается северный, силой 7-12 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами вновь не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 3-5 градусов, в Подмосковье - от 2 до 7 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Днем в четверг характер погоды не изменится - будет переменная облачность с небольшим дождем. В Москве воздух прогреется до 16-18, по области - до 13-18 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России стартовали продажи Nokia 3310
2
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
В США умер киноактер Олег Видов
5
Сборная России сыграет с командой Чехии в 1/4 финала ЧМ по хоккею
6
Литва стала самой пьющей страной мира по версии ВОЗ
7
Интернет-ассоциация Украины: полная блокировка российских сайтов обойдется в $1 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама