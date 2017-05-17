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Пассажиры МЦК смогут узнать информацию о возможности для пересадок на экранах в вагонах

Москва
17 мая, 7:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

К сентябрю мониторы во всех 42 поездах будут показывать сведения о пересадках, включая номера маршрутов наземного городского транспорта

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пассажиры поездов Московского центрального кольца (МЦК) смогут узнавать информацию о возможности сделать пересадку на наземный транспорт благодаря трансляции на мониторах поездов. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

"Сейчас в тестовом режиме информация о пересадках на наземный транспорт транслируется на экранах 12 обновленных "Ласточек", курсирующих по МЦК. К сентябрю мониторы во всех 42 поездах будут показывать сведения о пересадках, включая номера маршрутов наземного городского транспорта. Также на этих экранах уже размещена информация о погоде, переходах на ближайшие станции метро и пригородные электрички", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя Московского метрополитена по стратегическому развитию Романа Латыпова.

Кроме того, информация может появиться на интерактивных экранах в новых поездах "Москва", которые курсируют по Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена.

" Сейчас мы прорабатываем, как удобнее представить ее для пассажиров", - уточнил Лапытов.

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