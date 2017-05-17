МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Более 4 тысяч военных ожидают получения квартир в Москве, в том числе порядка 200 внеочередников. Об этом сообщил журналистам начальник департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов.

"В едином реестре военнослужащих состоят на учете с избранным местом жительства Москве 4,1 тысячи человек, из них 213 человек - внеочередники", - сказал Пирогов.

По его словам, в начале мая департамент распределил 571 военному квартиры в построенных в Москве домах с оформленным правом собственности.

"Впервые при распределении двухкомнатных квартир в городе Москве жилые помещения предложены очередникам, вставшим на учет в первой половине 2015 года. В отношении одно- и трехкомнатных квартир мы такими достижениями похвалиться не можем, поскольку при проектировании домов строители ошиблись с квартирографией в отношении квартир указанных площадей", - рассказал начальник департамента.

Из-за этого военное ведомство испытывает дефицит одно- и трехкомнатных квартир, для устранения которого департамент инициировал процесс получения квартир требуемой площади от правительства Москвы.

"Минобороны России будут переданы 250 квартир для обеспечения жильем военнослужащих в городе Москве, расположены они в районах с хорошо развитой инфраструктурой В настоящее время в территориальное управление Росимущества по городу Москва передается техническая документация, необходимая для передачи указанных квартир в собственность Минобороны России. Департамент жилищного обеспечения ожидает получение квартир в июне 2017 года", - пояснил Пирогов.

Он также сообщил, что в прошлом году в рамках взаимодействия с Министерством обороны управление Росреестра по Москве зарегистрировало более 5,8 тысячи прав на жилье военнослужащих и членов их семей на территории столицы, что почти на четверть больше, чем в 2015 году, и почти в восемь раз превышает показатель 2014 года.

"Таким образом, налицо наращивание темпов обеспечения военнослужащих жилыми помещениями", - сказал Пирогов, добавив, что, в частности, в Москве на Левобережной улице возводятся дома на шесть тысяч квартир, "это крупнейший "военный" микрорайон в столице".