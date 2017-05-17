После переезда Музеев Кремля на Красную площадь Оружейная палата закроется на реставрацию

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Строительство нового здания для Музеев Московского Кремля на Красной площади планируется закончить в конце 2020 года. Оружейная палата закроется на реставрацию, поле завершения которой туда вернутся государственные регалии и орденская система. Об этом на пресс-конференции сообщила директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

"Я думаю, что конец 2020 года - более реальный срок, чем конец 2019 года. Кроме того, нам необходимо будет взять определенное время для того, чтобы переехать, а это очень серьезная и важна работа, которая касается не только размещения экспонатов, но и закрытия Оружейной палаты, которая будет реставрироваться после того, как коллекции переедут", - сказала она.

По словам Гагариной, после завершения реставрации Оружейной палаты в Кремль вернутся государственные регалии и орденская система.

"Все главные вещи, которые находятся сейчас Кремле и относятся к государственным регалиям и к системе государственных орденов, останутся в Кремле. Все те коллекции, которые нуждаются в том, чтобы мы их показывали более полно и обширно - коллекции икон, знамен, византийского искусства, Фаберже, будут показываться на Красной площади", - рассказала директор Музеев Московского Кремля.

Стоимость проекта Гагарина раскрывать не стала, сославшись на то, что все финансовые вопросы находятся в ведении Управделами президента РФ. Проект нового музейного здания представят 28 мая на фестивале "Интермузей" в Манеже заместитель директора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов и архитектор Юрий Григорян, глава бюро "Меганом", которое также занимается реконструкцией Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.