Станция метро "Спортивная" в Москве закрыта по требованию полиции

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Станция "Спортивная" Сокольнической линии Московского метрополитена закрыта на вход и выход по требованию полиции. Об этом сообщается в аккаунте подземки в Twitter.

"13:20 Сокольническая линия. Станция "Спортивная" закрыта на вход и выход по требованию полиции. Поезда следуют без остановки на ст. "Спортивная",- говорится в сообщении.

13:35 Сокольническая линия. Станция Спортивная открыта для входа и выхода пассажиров и работает в обычном режиме. — Московское метро (@MetroOperativno) 17 мая 2017 г.

В метрополитене просят пассажиров для проезда пользоваться МЦК и наземным транспортом.