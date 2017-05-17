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Станция метро "Спортивная" в Москве закрыта по требованию полиции

Москва
17 мая, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Пассажиров просят пользоваться МЦК и наземным транспортом

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Станция "Спортивная" Сокольнической линии Московского метрополитена закрыта на вход и выход по требованию полиции. Об этом сообщается в аккаунте подземки в Twitter.

"13:20 Сокольническая линия. Станция "Спортивная" закрыта на вход и выход по требованию полиции. Поезда следуют без остановки на ст. "Спортивная",- говорится в сообщении.

В метрополитене просят пассажиров для проезда пользоваться МЦК и наземным транспортом.

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