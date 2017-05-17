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Музеи Московского Кремля перезапустили свой фирменный стиль

Москва
17 мая, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Сейчас уже введен новый логотип на рекламно-информационных материалах и продукции музея. На стадии подготовки находятся сайт и навигация на территории Кремля

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля обновили свой фирменный стиль, изменив шрифты и основные цвета, которые будут использоваться при разработке навигации, логотипа и сувенирной продукции. Об этом на пресс-конференции сообщила директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

"Переход к новому стилю мы осуществляем постепенно, сейчас введены новый логотип на всех рекламно-информационных материалах и всей продукции музея: билеты, сувенирная продукция, павильон в Александровском саду, который сейчас стал очень хорошо виден. Находятся в стадии подготовки сайт и навигация на территории Кремля", - рассказала она.

Разработкой фирменного стиля для Музеев Московского Кремля занималась компания "ДизайнДепо", которая создавала линейки сувенирной продукции для последних музейных проектов. Изменения в фирменном знаке и логотипе коснулись шрифтового решения - нынешний восходит к гражданскому шрифту, введенному в начале XVIII века Петром I.

Основной цветовой схемой является комбинация белого и темно-синего цветов, впоследствии это активно будет использовано для создания навигации по территории Кремля. Другие основные цвета - золотистая охра, которая символизирует купола соборов, и красный - цвет архитектуры Кремля.

"Решение создать новый фирменный стиль вызревало давно, оно закономерно и предсказуемо для такого крупного и узнаваемого музея", - заключила Гагарина.

Изменение фирменного стиля и ребрендинг музеев становятся заметной тенденцией в последнее время. В частности, в конце марта Третьяковская галерея в рамках концепции своего развития до 2025 года представила новый фирменный стиль, сайт и название здания музея на Крымском Валу, ставшего "Новой Третьяковкой".

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