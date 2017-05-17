В Москве откроется академия для сотрудников зоопарков и волонтеров

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Образовательный центр для сотрудников зоопарков и волонтеров откроется в Москве. Соглашение о создании площадки с рабочим названием "Академия Московского зоопарка", где будут проходить специальные тренинги и курсы английского языка, планируют заключить 18 мая, в Международный день музеев, сообщает сайт столичной мэрии.

"Задачей академии станет повышение качества услуг в Московском зоопарке, где работает более 700 сотрудников и 150 волонтеров, в других зоопарках России и остальных стран СНГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в будущем образовательном центре отечественные и зарубежные эксперты будут проводить тренинги по продажам, маркетингу, туризму, организации просветительской деятельности, а также юридического сопровождения деятельности зоопарков. Кроме того, сотрудники смогут посещать курсы английского языка для налаживания общения с иностранными туристами.

Предполагается, что документ подпишут гендиректор Московского зоопарка, председатель Ассоциации зоопарков и аквариумов России Светлана Акулова и представитель Академии музеев и Ассоциации музеев Амстердама Бьорн Стенверс. В мэрии добавили, что подобные образовательные центры для сотрудников музеев и сферы культуры работают в Сингапуре, Армении, в Ростовском кремле, Голландии и Венесуэле.