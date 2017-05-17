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Собянин подтвердил окончание монтажа кресел в спорткомплексе "Лужники"

Москва
17 мая, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Из 81 тыс. мест 300 будут предназначены для маломобильных зрителей, отметил мэр

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Установка кресел на московском футбольном стадионе "Лужники", который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, завершена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

"Завершили монтаж кресел в спорткомплексе "Лужники". Всего 81 000 мест", - написал Собянин, отметив, что 300 мест предназначены для маломобильных зрителей.

Он добавил, что хороший обзор поля будет с любой точки.

На арене "Лужников" состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также один из полуфиналов и финал турнира.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. На стадионе "Лужники" пройдут семь игр.

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