Собянин подтвердил окончание монтажа кресел в спорткомплексе "Лужники"

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Установка кресел на московском футбольном стадионе "Лужники", который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, завершена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.
"Завершили монтаж кресел в спорткомплексе "Лужники". Всего 81 000 мест", - написал Собянин, отметив, что 300 мест предназначены для маломобильных зрителей.
Он добавил, что хороший обзор поля будет с любой точки.
Завершили монтаж кресел в спорткомплексе #Лужники. Всего 81000 мест, 300 для маломобильных зрителей. Будет хороший обзор поля с любой точки pic.twitter.com/2NtKgucVYm— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 мая 2017 г.
На арене "Лужников" состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также один из полуфиналов и финал турнира.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. На стадионе "Лужники" пройдут семь игр.