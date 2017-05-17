Число самозанятых граждан в Москве выросло в 2016 году

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Число индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту в сфере услуг растет в Москве. Об этом сообщает департамент экономической политики и развития столицы.

"По итогам 2016 года на право преподавания приобретено более 1300 патентов, а на проведение индивидуальных тренировок - почти 900. В обоих случаях показатели 2015 года превышены в полтора раза. Наилучшая динамика отмечается в сфере переводческих услуг: переводчиками было приобретено около 400 патентов, что почти в два раза больше, чем в 2015 году. Это больше половины всех предпринимателей страны, оказывающих такие услуги по патенту", - говорится в сообщении.

Департамент экономической политики и развития Москвы отмечает, что позитивная динамика по этим видам деятельности сохраняется достаточно длительное время. По мнению чиновников, это во многом обусловлено простотой и удобством патентной системы налогообложения.

Сейчас по разным оценкам в России к категории самозанятых относится от 15 млн до 22 млн человек. Речь идет, в частности, о репетиторах, нянях, сиделках, тех, кто оказывает услуги по уборке и ведению домашнего хозяйства.

Действующий закон освобождает их от налога на доходы и страховых взносов на два года. При этом регионы могут сами устанавливать иные виды услуг, доходы от оказания которых освобождаются от налогов, вместе с тем сохраняется неопределенность в отношении порядка налогообложения после истечения срока освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов.