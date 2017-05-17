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Уголовное дело о нападении на сотрудников интернет-ресурса Life в Москве направлено в суд

Москва
17 мая, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

По версии следствия, в ночь на 12 ноября обвиняемые напали на режиссера и ассистента режиссера ООО "Медиа Контент" рядом с жилым домом на Киевской улице

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении пяти обвиняемых в нападении на режиссера и ассистента режиссера интернет-ресурса Life в Москве, сообщает московская прокуратура.

"Прокуратура Юго-Западного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников полиции - 42-летнего Михаила Соколова и 33-летнего Кирилла Зуева, а также жителей различных регионов России - 27-летнего Тенгиза Колтырина, 28-летнего Руслана Якубова и 43-летнего Сергея Богданова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 12 ноября, как считает следствие, они напали на режиссера и ассистента режиссера ООО "Медиа Контент" (Life), находившихся у въезда в арку жилого дома на Киевской улице. Обвиняемые ошибочно их приняли за лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

"Сначала Богданов нанес удар ассистенту режиссера, а затем не менее трех ударов режиссеру", - сообщили в прокуратуре. Соколов, Зуев и Якубов попытались завладеть деньгами и иными ценностями, в это время Колтырин "осуществлял общую координацию действий соучастников на месте преступления, давал им указания, советы".

"Довести свой преступный умысел до конца сообщники не смогли, так как у потерпевших не было при себе материальных ценностей, на которые рассчитывали нападавшие", - сообщили в прокуратуре. Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы.

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