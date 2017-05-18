Солнечно и до 20 градусов тепла будет в столичном регионе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тепло возвращается в Московский регион. Как сообщили в Росгидромете, в четверг будет солнечно и сухо.

"Температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов тепла, по области - от 15 до 20 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северной четверти, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью в Москве осадков не ожидается, на юге области возможен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 6-8 градусов выше нуля, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

Днем в пятницу, 19 мая, характер погоды не изменится. В Москве воздух прогреется до 19-21 градуса, по области будет от 17 до 22 градусов тепла. Ветер переменных направлений, 2-7 м/ с.