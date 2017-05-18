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Солнечно и до 20 градусов тепла будет в столичном регионе

Москва
18 мая, 6:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Предстоящей ночью в Москве осадков не ожидается

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тепло возвращается в Московский регион. Как сообщили в Росгидромете, в четверг будет солнечно и сухо.

"Температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов тепла, по области - от 15 до 20 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северной четверти, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью в Москве осадков не ожидается, на юге области возможен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 6-8 градусов выше нуля, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

Днем в пятницу, 19 мая, характер погоды не изменится. В Москве воздух прогреется до 19-21 градуса, по области будет от 17 до 22 градусов тепла. Ветер переменных направлений, 2-7 м/ с.

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