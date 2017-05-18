Работу добровольных поисково-спасательных отрядов обсудят в Москве 22 мая

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Работу существующих на добровольной основе поисково-спасательных отрядов обсудят в Москве 22 мая на деловом завтраке "Центр поиска пропавших людей: международный и российский опыт работы поисково-спасательных отрядов", организованном Агентством стратегических инициатив.
"По статистике в России ежегодно пропадает от 70 до 100 тыс. человек, из которых порядка 20% не находят. Найденные люди сталкиваются со сложными психологическими последствиями, что приводит к личной трагедии и сложному процессу реабилитации. Добровольными поисково-спасательными отрядами накоплен практический опыт проведения широкомасштабных поисковых операций с привлечением сотен добровольцев, специалистов, средств массовой информации и интернет-сообществ, развивается сотрудничество с правоохранительными органами и МЧС, проводятся совместные учения", - сообщила пресс-служба АСИ.
В ходе делового завтрака планируется рассмотреть примеры международной практики работы добровольных поисково- спасательных отрядов в Европе и США, обсудить сложившуюся с 2010 года российскую практику поисково-спасательных работ, существующие барьеры и проблемы при взаимодействии с волонтерским ресурсом, а также нормативные барьеры, препятствующие повышению оперативности и эффективности поиска. Кроме того, представители АСИ презентуют концепцию Центра поиска пропавших людей.
К участию в мероприятии приглашены статс-секретарь - заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов, заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Олег Баженов, замглавы МВД РФ Игорь Зубов, заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, председатель добровольного поискового отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Пройдет деловой завтрак 22 мая 2017 года в 10:00 по адресу: Новинский бульвар, д 8, стр. 2 (Лотте Отель, 2 этаж, зал "Кристалл"). Информационное агентство ТАСС выступает соорганизатором мероприятия.