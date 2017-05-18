Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд 23 мая рассмотрит дело водителя, сбившего девочек-близнецов в Москве

Москва
18 мая, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Срок ареста Александра Шарого продлен до 12 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы 23 мая начнет рассмотрение уголовного дела в отношении водителя Mercedes Александра Шарого, сбившего на пешеходном переходе на западе столицы двух восьмилетних девочек-близнецов и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Марк Каверзин.

"Никулинский суд 23 мая в 12:00 проведет первое заседание по делу моего доверителя Шарого", - сказал он, добавив, что защита "на стадии предварительного следствия заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке".

По словам Каверзина, его подзащитному продлен срок домашнего ареста до 12 июня. Согласно решению суда, обвиняемому запрещено без разрешения следователя покидать место жительства, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом, а также общаться с кем-либо, кроме определенных следствием лиц.

12 декабря 2016 года Шарый, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen и двигаясь по Мосфильмовской улице в направлении центра, сбил двух девочек-близнецов 2008 года рождения и скрылся. Дети вместе с мамой переходили дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора. После ДТП девочек с тяжелыми травмами отправили в одну из столичных клиник, где им была оказана медицинская помощь. На следующий день Шарый сам пришел к следователям, после чего был задержан.

Свою вину он признает. Первоначально ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Однако позже один из свидетелей указал, что от Шарого исходил запах алкоголя, поэтому обвинение было переквалифицировано на ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения"). Кроме того, выяснилось, что фигурант разыскивается Украиной и Словенией за мошенничество.

В четверг, 18 мая, стало известно, что следствие вновь переквалифицировало статью обвинения. "Моему доверителю следствие переквалифицировало статью на первую часть (ч. 1 ст. 264 УК РФ)", - сообщил адвокат Каверзин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Усманова заявил, что бизнесмен подвергается травле со стороны Навального
2
РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФ
3
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
4
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
5
СМИ: в Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
6
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
7
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
Темы дня
Загрузка...
Реклама