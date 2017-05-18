Суд 23 мая рассмотрит дело водителя, сбившего девочек-близнецов в Москве

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы 23 мая начнет рассмотрение уголовного дела в отношении водителя Mercedes Александра Шарого, сбившего на пешеходном переходе на западе столицы двух восьмилетних девочек-близнецов и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Марк Каверзин.

"Никулинский суд 23 мая в 12:00 проведет первое заседание по делу моего доверителя Шарого", - сказал он, добавив, что защита "на стадии предварительного следствия заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке".

По словам Каверзина, его подзащитному продлен срок домашнего ареста до 12 июня. Согласно решению суда, обвиняемому запрещено без разрешения следователя покидать место жительства, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом, а также общаться с кем-либо, кроме определенных следствием лиц.

12 декабря 2016 года Шарый, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen и двигаясь по Мосфильмовской улице в направлении центра, сбил двух девочек-близнецов 2008 года рождения и скрылся. Дети вместе с мамой переходили дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора. После ДТП девочек с тяжелыми травмами отправили в одну из столичных клиник, где им была оказана медицинская помощь. На следующий день Шарый сам пришел к следователям, после чего был задержан.

Свою вину он признает. Первоначально ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Однако позже один из свидетелей указал, что от Шарого исходил запах алкоголя, поэтому обвинение было переквалифицировано на ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения"). Кроме того, выяснилось, что фигурант разыскивается Украиной и Словенией за мошенничество.

В четверг, 18 мая, стало известно, что следствие вновь переквалифицировало статью обвинения. "Моему доверителю следствие переквалифицировало статью на первую часть (ч. 1 ст. 264 УК РФ)", - сообщил адвокат Каверзин.