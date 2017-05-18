Московский зоопарк создает образовательный центр для сотрудников зоопарков и волонтеров

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московский зоопарк подписал в четверг с Ассоциацией музеев Амстердама соглашение о намерениях по созданию нового образовательного центра. Как пояснили в пресс-службе зоопарка, его рабочее название "Академия Московского зоопарка".

"Мы сейчас ведем подготовку к получению лицензии. До этого у нас будут проходить уроки в рамках открытых лекций. Академия, я думаю, будет создана к ноябрю", - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она и представитель Академии музеев и Ассоциации музеев Амстердама Бьорн Стенверс 18 мая подписали соглашение о создании образовательного центра, где будут проходить специальные тренинги и курсы английского языка для сотрудников и волонтеров зоопарков России и стран СНГ.

В будущем образовательном центре отечественные и зарубежные эксперты будут проводить тренинги по продажам, маркетингу, туризму, организации просветительской деятельности, а также юридического сопровождения деятельности зоопарков.

Подобные образовательные центры для сотрудников музеев и сферы культуры работают в Сингапуре, Армении, в Ростовском кремле в России, а также в Голландии и Венесуэле.