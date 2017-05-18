Московский зоопарк создает образовательный центр для сотрудников зоопарков и волонтеров

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московский зоопарк подписал в четверг с Ассоциацией музеев Амстердама соглашение о намерениях по созданию нового образовательного центра. Как пояснили в пресс-службе зоопарка, его рабочее название "Академия Московского зоопарка".
"Мы сейчас ведем подготовку к получению лицензии. До этого у нас будут проходить уроки в рамках открытых лекций. Академия, я думаю, будет создана к ноябрю", - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Она и представитель Академии музеев и Ассоциации музеев Амстердама Бьорн Стенверс 18 мая подписали соглашение о создании образовательного центра, где будут проходить специальные тренинги и курсы английского языка для сотрудников и волонтеров зоопарков России и стран СНГ.
В будущем образовательном центре отечественные и зарубежные эксперты будут проводить тренинги по продажам, маркетингу, туризму, организации просветительской деятельности, а также юридического сопровождения деятельности зоопарков.
Подобные образовательные центры для сотрудников музеев и сферы культуры работают в Сингапуре, Армении, в Ростовском кремле в России, а также в Голландии и Венесуэле.