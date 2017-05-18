Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московский зоопарк создает образовательный центр для сотрудников зоопарков и волонтеров

Москва
18 мая, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Предполагается, что академия будет создана к ноябрю

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московский зоопарк подписал в четверг с Ассоциацией музеев Амстердама соглашение о намерениях по созданию нового образовательного центра. Как пояснили в пресс-службе зоопарка, его рабочее название "Академия Московского зоопарка".

"Мы сейчас ведем подготовку к получению лицензии. До этого у нас будут проходить уроки в рамках открытых лекций. Академия, я думаю, будет создана к ноябрю", - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она и представитель Академии музеев и Ассоциации музеев Амстердама Бьорн Стенверс 18 мая подписали соглашение о создании образовательного центра, где будут проходить специальные тренинги и курсы английского языка для сотрудников и волонтеров зоопарков России и стран СНГ.

В будущем образовательном центре отечественные и зарубежные эксперты будут проводить тренинги по продажам, маркетингу, туризму, организации просветительской деятельности, а также юридического сопровождения деятельности зоопарков.

Подобные образовательные центры для сотрудников музеев и сферы культуры работают в Сингапуре, Армении, в Ростовском кремле в России, а также в Голландии и Венесуэле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Усманова заявил, что бизнесмен подвергается травле со стороны Навального
2
РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФ
3
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
4
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
5
СМИ: в Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
6
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
7
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
Темы дня
Загрузка...
Реклама