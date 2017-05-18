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Более 90% автобусов Мосгортранса оснащены кондиционерами

Москва
18 мая, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

В преддверии летнего сезона специалисты Мосгортранса проверили шесть тысяч автобусов

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Более 90% автобусов Мосгортранса оборудованы кондиционерами и системами климат-контроля, перед началом летнего сезона все они были проверены. Об этом журналистам сообщил начальник отдела эксплуатации Мосгортранса Илья Щербаков.

"В общей сложности специалисты предприятия провели проверку шести тысяч автобусов, оборудованных климатическими установками. На сегодняшний день более 90% автобусов Мосгортранса, ежедневно выходящих на московские маршруты, оснащены системами климат-контроля и кондиционирования. Их своевременный ремонт и техническое обслуживание позволяют предоставлять пассажирам максимально качественные транспортные услуги", - сказал Щербаков.

По его словам, в настоящее время около 70% парка Мосгортранса - 6 тыс. автобусов, около 300 троллейбусов и более 100 трамваев оборудованы кондиционерами и климатическими системами. Об их наличии в пассажирском салоне информируют специальные стикеры.

"Если пассажир недоволен работой климатического оборудования в городском транспорте, он может обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по телефонам 8 (495) 539-54-54 или 3210, а также на Единый транспортный портал Москвы www.transport.mos.ru", - сказал Щербаков.

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