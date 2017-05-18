Ряд набережных Москвы-реки будет перекрыт 21 мая из-за полумарафона

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Участки Москвы-реки от Ростовской и Саввинской и от Фрунзенской до Космодамианской набережных будут перекрыты 21 мая с 08:00 до 13:40 мск из- за Московского полумарафона. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Маршрут (марафона - прим. ТАСС): Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост, улица Балчуг, Раушская набережная, Космодамианская набережная, Шлюзовая набережная, Софийская набережная, Фалеевский переулок, Болотная улица, площадь Васильевский спуск, Новодевичья набережная, улица Лужники, Саввинская набережная, Ростовская набережная, аллея Славы", - говорится в сообщении.

Московский полумарафон - крупнейший забег на 21,1 км в России и главный весенний полумарафон страны. Он проходит с 2014 года. В 2017 году в рамках мероприятия пройдут забеги на 10 км, 5 км и 3 км.

В этом году Московский полумарафон станет частью большого праздника - Первого российского полумарафона "За бег". 21 мая аналогичные полумарафоны пройдут в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

Маршрут Московского полумарафона проходит по набережным Москвы-реки рядом с собором Василия Блаженного, храмом Христа Спасителя и Кремлем. Участники забегов-спутников побегут в обратном направлении, в сторону Дома правительства, по Лужнецкой, Саввинской и Краснопресненской набережным. Движение по этим улицам будет восстановлено поочередно начиная с 11:00 мск.