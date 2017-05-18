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На юго-западе Москвы неизвестные ограбили ювелирный салон

Москва
18 мая, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Ущерб, причиненный ювелирному салону, устанавливается

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Полиция разыскивает четверых неизвестных, ограбивших ювелирный салон в столичном районе Коньково. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"Четверо неизвестных ворвались в ювелирный салон на Профсоюзной улице, дом 126 и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали ювелирные изделия и скрылись", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведется розыск подозреваемых. Ущерб, причиненный ювелирному салону, устанавливается.

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