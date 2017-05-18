СК возбудил уголовное дело против полицейского, ударившего по лицу женщину в Москве

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудник полиции, ударивший по лицу женщину, которая пыталась снять его на видео, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщается на сайте столичной прокуратуры, дело возбуждено после проведения проверки по обращению 48-летней потерпевшей.

"Из обращения заявительницы следовало, что 5 апреля она находилась у подъезда жилого дома по улице Петрозаводской, где общалась со своими знакомыми. К подъезду подъехал автомобиль патрульно-постовой службы полиции, сотрудник полиции стал выражаться нецензурной бранью в адрес присутствующих, а также применять к ним физическую силу", - говорится в сообщении ведомства.

Потерпевшая попыталась снять противоправные действия полицейского на мобильный телефон, однако в ответ на это сотрудник полиции ударил ее по лицу так, что женщина упала и повредила кисть руки. После этого работник полиции ногой выбил упавший из ее рук мобильный телефон.

В ходе проверки изложенные в обращении факты подтвердились, противоправные действия сотрудника полиции - 29-летнего Николая Рычагова - зафиксированы камерами видеонаблюдения на входных дверях в подъезды, а также подтверждены очевидцами произошедшего. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия".