Один человек погиб, один пострадал в ДТП с бензовозом на Киевском шоссе в Москве

"Авангард" заключил контракт с хоккеистом сборной Швеции ЭвербергомСпорт 18 мая, 15:34
Выставка произведений Тициана, Тинторетто, Веронезе откроется в Пушкинском музее в июнеНовости партнеров 18 мая, 15:33
Путин и Макрон обсудили возможности предстоящих личных контактовПолитика 18 мая, 15:30
Источник: комитет Госдумы утвердил кандидатуру Анатолия Антонова на пост посла РФ в СШАПолитика 18 мая, 15:30
Трамп назвал скандал вокруг приписываемых ему связей с РФ "величайшей охотой на ведьм"Международная панорама 18 мая, 15:25
Андрей Звягинцев представил на Каннском фестивале новый фильм "Нелюбовь"Культура 18 мая, 15:23
Жители Иркутской области выступили против ГЭС в Монголии из-за рисков для БайкалаВ стране 18 мая, 15:23
Путин: доля современных вооружений в ВКС РФ к концу 2017 года должна составить 68%Армия и ОПК 18 мая, 15:21
Страна Ундория: как России вернули статус динозавровой державыВ стране 18 мая, 15:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с двумя грузовиками на Киевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"На 27-м км Киевского шоссе в сторону центра произошло столкновение двух грузовиков. В результате аварии один человек погиб и один пострадал", - сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, вертолет Московского авиационного центра эвакуирует пострадавшего в 79 городскую клиническую больницу. На борту вертолета находятся врачи Московского авиационного центра (МАЦ) и Центра экстренной медицинской помощи. По данным департамента, один из столкнувшихся грузовиков - бензовоз.