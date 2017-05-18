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Один человек погиб, один пострадал в ДТП с бензовозом на Киевском шоссе в Москве

Москва
18 мая, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Устанавливаются причины и обстоятельства аварии

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с двумя грузовиками на Киевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На 27-м км Киевского шоссе в сторону центра произошло столкновение двух грузовиков. В результате аварии один человек погиб и один пострадал", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, вертолет Московского авиационного центра эвакуирует пострадавшего в 79 городскую клиническую больницу. На борту вертолета находятся врачи Московского авиационного центра (МАЦ) и Центра экстренной медицинской помощи. По данным департамента, один из столкнувшихся грузовиков - бензовоз.

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