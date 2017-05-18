Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аудитория инвестпортала Москвы увеличилась на 1 млн пользователей с ноября 2016 года

Москва
18 мая, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Более 15% посещений портала приходится на иностранных пользователей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Аудитория инвестиционного портала столицы с ноября 2016 года выросла на 1 млн пользователей, а с момента его открытия зафиксировано 3 млн посещений. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"С ноября 2016 года суммарная аудитория портала увеличилась на миллион потенциальных инвесторов. Портал направлен на создание благоприятной бизнес-среды, на экономию времени и удобство ведения бизнеса. Это эффективный механизм для взаимодействия инвесторов с городом. Его посещаемость выросла с 27 тысяч в месяц в 2014 году до 150 тысяч в 2017", - сказала заммэра.

По ее словам, более 15% посещений приходится на зарубежных пользователей. Иностранцев привлечет поддержка новых инвестиционных приоритетных проектов (ИПП), инвестиционная стратегия города и факторы инвестиционного климата.

Функционал инвестиционного портала постоянно расширяется. Портал поддерживается на пяти иностранных языках: китайском, немецком, английском, арабском и испанском. В настоящее время наиболее востребованы такие его разделы, как "Торги", "Путеводитель инвестора" и "Интерактивная инвестиционная карта города", а также онлайн-сервисы, которых уже насчитывается 12.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
2
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
3
Путин и Макрон обсудили возможности предстоящих личных контактов
4
Двое саперов погибли во время разминирования в Чечне
5
Украина возбудила дело против Сталина и Берии за депортацию крымских татар
6
Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама