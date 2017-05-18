Аудитория инвестпортала Москвы увеличилась на 1 млн пользователей с ноября 2016 года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Аудитория инвестиционного портала столицы с ноября 2016 года выросла на 1 млн пользователей, а с момента его открытия зафиксировано 3 млн посещений. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"С ноября 2016 года суммарная аудитория портала увеличилась на миллион потенциальных инвесторов. Портал направлен на создание благоприятной бизнес-среды, на экономию времени и удобство ведения бизнеса. Это эффективный механизм для взаимодействия инвесторов с городом. Его посещаемость выросла с 27 тысяч в месяц в 2014 году до 150 тысяч в 2017", - сказала заммэра.

По ее словам, более 15% посещений приходится на зарубежных пользователей. Иностранцев привлечет поддержка новых инвестиционных приоритетных проектов (ИПП), инвестиционная стратегия города и факторы инвестиционного климата.

Функционал инвестиционного портала постоянно расширяется. Портал поддерживается на пяти иностранных языках: китайском, немецком, английском, арабском и испанском. В настоящее время наиболее востребованы такие его разделы, как "Торги", "Путеводитель инвестора" и "Интерактивная инвестиционная карта города", а также онлайн-сервисы, которых уже насчитывается 12.