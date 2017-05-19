Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Акция "На работу на велосипеде" пройдет в Москве с 19 мая по 2 июня

Москва
19 мая, 0:00 UTC+3

В течение двух недель велосипедисты смогут пользоваться скидками и бонусами от партнеров акции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Всероссийская акция "На работу на велосипеде" в поддержку велоинфраструктуры пройдет в Москве с 19 мая по 2 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Организаторы обращаются к представителям организаций и ведомств, средствам массовой информации и всем автовладельцам с предложением принять участие в акции "На работу на велосипеде" и пересесть на велосипед хотя бы на один день", - сказали в пресс-службе.

Акция пройдет одновременно в 60 городах России. "Основная цель – показать, что велосипед – это эффективное средство передвижения в Москве и Подмосковье. Это также отличный способ поддержания физической формы, инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе", - отметил собеседник агентства.

В течение двух недель (неделя до и неделя после акции) велосипедисты смогут воспользоваться скидками и бонусами от партнеров акции. В течение этого времени будут организованы дополнительные мероприятия для всех участников акции, о которых рассказано на официальном сайте организаторов. В основной день, 19 мая, в Москве будут организованы "энергетические точки", где участники смогут получить сувениры и угощения. В этот день жители Москвы и Подмосковья смогут бесплатно провозить велосипед в пригородных электропоездах.

Кроме того, городской велопрокат "Велобайк" подготовил специальные предложения и конкурсы. Время бесплатного проката велосипедов для зарегистрированных пользователей увеличится с 30 минут до 60 минут. Тариф "Сутки" обойдется в 120 рублей, а не в 150. Также пользователям проката раздадут купоны с бонусными баллами. 19 мая начнётся конкурс в соцсети Instagram "Мой выбор: на работу на #Велобайке" – по его итогам победители получат призы в день проведения Московского велопарада.

В сентябре 2015 года Минтранс РФ принял решение о проведении акции во всероссийском формате два раза в год: в предпоследнюю пятницу мая и 22 сентября. В аналогичной акции в прошлом году приняли участие более 100 российских и международных компаний, количество зарегистрированных частников превысило 5 тыс. человек.

Сезон велопроката открылся в Москве 29 апреля. Горожанам доступно 3,1 тыс. велосипедов и 330 станций проката, в течение этого года планируется увеличить количество станций на 50 штук - их общее число должно вырасти до 380. Станциями велопроката можно воспользоваться как в центре Москвы, так и за пределами Третьего транспортного кольца. Система городского велопроката начала свою работу в столице в 2013 году. За последние два года количество взятых напрокат велосипедов увеличилось в 15 раз. В 2016 году ими воспользовались более 1,6 млн раз. В прошлом году московский прокат также пополнился электробайками.

Места расположений энергетических точек
  • Большая Семеновская улица (между вл. 15А стр. 1 и 21) (напротив ст. м. Электрозаводская);
  • Ленинградский проспект 71кГ (станция метро «Сокол»);
  • Площадь Арбатские ворота, 2/1, около бывшегоресторан Прага);
  • Бутырская улица, 95 (Станция метро «Дмитровская»);
  • Крымская набережная/МУЗЕОН (под Крымским мостом);
  • Трубная площадь (на стороне выхода из станции метро «Трубная»);
  • Белая площадь. Лесная улица 5Б (станция метро «Белорусская»);
  • Москва-Сити (Пресненская набережная);
  • Таганская площадь;
  • Мытная ул. (рядом со входом в Даниловский рынок)

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
2
В Абхазии задержали убийцу двух российских миротворцев
3
WADA: Исинбаева до 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА
4
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
5
Евросоюз включил украинскую авиакомпанию "УРГА" в черный список
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Экс-военный задавил одного и ранил 22 человека в Нью-Йорке, терроризм не при чем
Темы дня
Загрузка...
Реклама