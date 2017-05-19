Акция "На работу на велосипеде" пройдет в Москве с 19 мая по 2 июня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Всероссийская акция "На работу на велосипеде" в поддержку велоинфраструктуры пройдет в Москве с 19 мая по 2 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Организаторы обращаются к представителям организаций и ведомств, средствам массовой информации и всем автовладельцам с предложением принять участие в акции "На работу на велосипеде" и пересесть на велосипед хотя бы на один день", - сказали в пресс-службе.

Акция пройдет одновременно в 60 городах России. "Основная цель – показать, что велосипед – это эффективное средство передвижения в Москве и Подмосковье. Это также отличный способ поддержания физической формы, инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе", - отметил собеседник агентства.

В течение двух недель (неделя до и неделя после акции) велосипедисты смогут воспользоваться скидками и бонусами от партнеров акции. В течение этого времени будут организованы дополнительные мероприятия для всех участников акции, о которых рассказано на официальном сайте организаторов. В основной день, 19 мая, в Москве будут организованы "энергетические точки", где участники смогут получить сувениры и угощения. В этот день жители Москвы и Подмосковья смогут бесплатно провозить велосипед в пригородных электропоездах.

Кроме того, городской велопрокат "Велобайк" подготовил специальные предложения и конкурсы. Время бесплатного проката велосипедов для зарегистрированных пользователей увеличится с 30 минут до 60 минут. Тариф "Сутки" обойдется в 120 рублей, а не в 150. Также пользователям проката раздадут купоны с бонусными баллами. 19 мая начнётся конкурс в соцсети Instagram "Мой выбор: на работу на #Велобайке" – по его итогам победители получат призы в день проведения Московского велопарада.

В сентябре 2015 года Минтранс РФ принял решение о проведении акции во всероссийском формате два раза в год: в предпоследнюю пятницу мая и 22 сентября. В аналогичной акции в прошлом году приняли участие более 100 российских и международных компаний, количество зарегистрированных частников превысило 5 тыс. человек.

Сезон велопроката открылся в Москве 29 апреля. Горожанам доступно 3,1 тыс. велосипедов и 330 станций проката, в течение этого года планируется увеличить количество станций на 50 штук - их общее число должно вырасти до 380. Станциями велопроката можно воспользоваться как в центре Москвы, так и за пределами Третьего транспортного кольца. Система городского велопроката начала свою работу в столице в 2013 году. За последние два года количество взятых напрокат велосипедов увеличилось в 15 раз. В 2016 году ими воспользовались более 1,6 млн раз. В прошлом году московский прокат также пополнился электробайками.

Места расположений энергетических точек Большая Семеновская улица (между вл. 15А стр. 1 и 21) (напротив ст. м. Электрозаводская);

Ленинградский проспект 71кГ (станция метро «Сокол»);

Площадь Арбатские ворота, 2/1, около бывшегоресторан Прага);

Бутырская улица, 95 (Станция метро «Дмитровская»);

Крымская набережная/МУЗЕОН (под Крымским мостом);

Трубная площадь (на стороне выхода из станции метро «Трубная»);

Белая площадь. Лесная улица 5Б (станция метро «Белорусская»);

Москва-Сити (Пресненская набережная);

Таганская площадь;

Мытная ул. (рядом со входом в Даниловский рынок)