Новый суточный рекорд пассажиропотока установлен на МЦК 18 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Московское центральное кольцо (МЦК) перевезло в четверг 379 тыс. человек, что стало новым суточным рекордом пассажиропотока, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Вчера на МЦК был побит очередной рекорд - "Ласточки" перевезли 379 тыс. пассажиров",- уточнили в пресс-службе. По словам представителя дороги, это стало возможным благодаря сокращению интервала между поездами до 5 минут в часы пик и запуску новых городских "Ласточек", способных перевозить до 1,5 тыс. пассажиров.

Всего с начала запуска МЦК перевезло более 55 млн человек.

Московское центральное кольцо было запущено 10 сентября 2016 года. Оно проходит через 26 районов столицы, в которых живет около 2 млн человек. Открытие пассажирского движения по МЦК снизило нагрузку на основные ветки метро более чем на 15%, а на станции метро у центральных железнодорожных вокзалов - на 20%.

По МЦК ходят скоростные электропоезда "Ласточка", которые оборудованы кондиционерами, розетками, биотуалетами и бесплатным Wi-Fi. Поездку можно оплатить билетами "Единый", "90 минут" и "Тройка", а также инновационными сервисами оплаты Samsung Pay и Apple Pay. На МЦК действуют все столичные льготы на проезд. Также пассажиры могут в течение 90 минут бесплатно пересесть с МЦК на метро или монорельс.