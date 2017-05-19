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По факту пожара в следственном отделе в Новой Москве возбуждено уголовное дело

Москва
19 мая, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Мотивом поджога могло стать желание уничтожить материалы уголовных дел и избежать ответственности

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Неизвестные совершили поджог следственного отдела СК на территории Новой Москвы, в результате чего сгорели материалы ряда уголовных дел. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По данному факту, отметила она, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества путем поджога").

"По версии следствия, ночью 19 мая неизвестные лица совершили поджог следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому округу, расположенного на территории поселка Газопровод. В результате действий указанных лиц пожаром уничтожены кабинеты второго этажа, в которых в том числе находились уголовные дела следственного отдела", - рассказала Иванова.

Поскольку в компетенцию следователей СК входит расследование тяжких, особо тяжких и резонансных преступлений, "руководство Главного следственного управления полагает, что мотивом поджога явилось желание уничтожить материалы уголовных дел и избежать уголовной ответственности".

На место ЧП выехал руководитель ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

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