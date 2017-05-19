К летнему сезону в Москве готовы 11 зон отдыха на воде без купания

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Специалисты столичного управления Роспотребнадзора начали приемку городских зон отдыха у воды. Как сообщается в пятницу на официальном портале мэра и правительства Москвы, 11 зон без купания прошли проверку на соответствие санитарным нормам воды и песка на пляжах, детских и спортивных площадках.
"11 московских зон отдыха без купания прошли проверки Роспотребнадзора и приняты в эксплуатацию. По две из них расположены в ЮВАО и СЗАО, пять - в ВАО, еще по одной - в Южном и Западном административных округах", - говорится в сообщении.
Так, на сегодняшний день в ЮВАО отдохнуть можно на Шибаевских и Кузьминских прудах. В ВАО принять москвичей готовы зона отдыха "Терлецкая дубрава", Лебедянский пруд, пруды парка "Радуга", Круглый и Черкизовский пруды, в СЗАО - зона отдыха "Химки-2" в парке "Северное Тушино".
На юге и западе Москвы в эксплуатацию приняты Борисовские пруды и Мазиловский пруд.