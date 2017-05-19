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У МЧС России появится свой парк-музей на западе Москвы

Москва
19 мая, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

В парке-музее посетители смогут познакомиться с историей и развитием спасательного дела в России

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. МЧС России откроет на западе Москвы свой первый музейно-просветительский центр. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, он появится в Филевском парке и будет открыт 20 мая.

"Территория парка-музея МЧС будет включать в себя несколько интерактивных площадок, которые заинтересуют и взрослых, и детей. Среди них мемориальная, выставочная, профессиональная, детско-игровая", - рассказали в МЧС. Посетители парка смогут сами поработать на обучающих тренажерах и со специальными инструментами.

"Первый музейно-просветительский центр МЧС России предоставит возможность познакомиться с историей и развитием спасательного дела в России. Здесь будут представлены основные вехи становления системы оказания помощи в экстремальных ситуациях: от местной противовоздушной обороны 30-х годов 20-го века до сегодняшних дней чрезвычайного ведомства", - сказал собеседник агентства.

В павильонах выставочной зоны разместятся образцы современной пожарно-спасательной техники, находящейся на вооружении в пожарно-спасательных частях, в спасательных воинских формированиях, в авиационно-спасательных подразделениях и в Государственной инспекции по маломерным судам. Посетители выставки смогут ознакомиться и с раритетной пожарно-спасательной техникой, размещенной на площадках комплекса. В парке-музее будет работать и фотовыставка, экспозиция которой расскажет посетителям о спасательных операциях и крупных учениях. Особое место займет аллея героев, посвященная памяти сотрудников министерства, погибших при защите Отечества и исполнении служебных обязанностей.

"Обязательный атрибут выставочного комплекса - детские площадки. На них в игровой форме будут обучать детей основам безопасности жизнедеятельности, проводить мастер-классы и викторины, которые способствуют популяризации здорового образа жизни, а также проявлению интереса к профессиям спасателя и пожарного", - отметили в МЧС.

На "профессиональной" площадке посетители центра смогут примерить боевую одежду пожарного, поработать с гидравлическим спасательным инструментом, потушить самостоятельно очаг возгорания, почувствовать себя водителем пожарного автомобиля и, конечно, сделать фото на память. На территории парка-музея предусмотрен мобильный пункт питания, а также палатки, где можно будет попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне.

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