На 23 улицах Москвы появятся 400 новых парковок

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Московские власти в ближайшие месяцы изменят схему движения на 23 городских улицах, большая часть из них станет односторонними, на некоторых восстановится двустороннее движение. Как сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Москвы, благодаря этому в столице появится 400 новых парковочных мест.

"В ближайшие месяцы на 23 столичных улицах изменится схема организации дорожного движения. За счет изменения организации дорожного движения, а именно введения одностороннего движения и двустороннего движения, будет организовано порядка 400 дополнительных парковочных мест", - говорится в сообщении.

В Центральном административном округе односторонними станут Елоховский проезд, Малый Строченовский переулок и улица Ладожская. На западе Москвы с 25 мая в одну сторону будут двигаться улицы Тарутинская и Пивченкова. В Юго-Восточном административном округе односторонним станет Мячковский бульвар. В Северном административном округе двустороннее движение будет частично запрещено на 1-й Радиаторской и 2-й Радиаторской улицах, в Дубнинском и Вербилковском проездах, на Новой улице, Карельском бульваре и улице Левитана. В Северо-Западном административном округе односторонним станет проезд Досфлота, а в Северо-Восточном - 1-й, 2-й, 3-й и 4-й проезд Марьиной Рощи.

"По каждой улице сроки реализации будут сообщены дополнительно", - добавили в ЦОДД. Одностороннее движение на этих улицах позволит исключить пробки при встречном разъезде автомобилей и транзитный проезд в часы пик, пояснили в ЦОДД. Также новая схема движения будет более безопасной для пешеходов.

Ранее ТАСС сообщал, что Москва впервые получила премию Международного союза общественного транспорта (UITP) в конкурсе Global Public Transport Awards за организацию парковок.

Московские власти занялись реорганизацией парковочного пространства в городе в 2013 году. Эксперименты с платной парковкой проводились и раньше, однако они не были успешными. По итогам нововведений 2013 года скорость движения автомобилей в центре города увеличилась на 9%, количество въезжающего в центр личного автотранспорта снизилось на 25%, а среднее время стоянки машин сократилось на 77%. С этого момента зона платных парковок в Москве планомерно расширялась.

Как расширялось паковочное пространство

С 1 июня 2013 года парковка стала платной внутри Бульварного кольца, включая восемь парковочных зон на его внешней стороне. С 1 июня 2014 года плату с автовладельцев начали взимать в районе делового центра "Москва-Сити". С 1 августа в зону платной парковки вошли 153 улицы в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК). 25 декабря 2014 года к этому списку были добавлены 25 улиц за пределами ТТК.

10 октября 2015 года была точечно введена платная парковка на 133 участках 95 улиц между ТТК и МКАД. 22 декабря 2015 года президиум правительства Москвы принял решение сделать в городе бесплатную парковку в праздничные дни и по воскресеньям.

На конец ноября 2016 года общая сумма средств, собранных за платную парковку с 2012 года, превысила 8 млрд рублей. Эти средства направлены на благоустройство районов города, где расположены парковки. При этом расходы на содержание сети платных парковок в 2015 году, по данным исполненного городского бюджета, составили 3,452 млрд рублей, доходы - 3,478 млрд рублей.