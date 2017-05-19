Московские выпускники смогут узнать информацию о результатах ЕГЭ через социальные сети

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Школьники смогут получать оперативную информацию по вопросам проведения ЕГЭ в социальных сетях Facebook и "Вконтакте", а также в мессенджере Telegram . Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

"Всю оперативную информацию по вопросам проведения ЕГЭ теперь можно будет получить не только на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы, но и в социальных сетях Facebook и "Вконтакте", а также в мессенджере Telegram, - цитирует портал слова руководителя Регионального центра обработки информации города Москвы Андрея Постульгина.

Получить данные о публикации результатов, подаче апелляций и многом другом можно на официальном канале Московского центра качества образования в Telegram. В социальных сетях "Вконтакте" и Facebook информация будет появляться в официальных группах центра.

Основной период ЕГЭ - с 29 мая по 1 июля, включая резервные дни. В этом году в Москве его будут сдавать 85 тыс. участников - выпускники этого года и прошлых лет.