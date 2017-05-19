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Стройкомплекс Москвы открыл интернет-ресурс о качестве строительства жилья

Москва
19 мая, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Соответствующий раздел появился на официальном сайте столичного Стройкомплекса

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы открыл интернет-ресурс о качестве строительства жилья - новый раздел на stroi.mos.ru. Как сообщает пресс-служба Стройкомплекса, там можно будет узнать, из каких материалов строят панельное жилье и как устраняются нарушения на строительных площадках.

"Портал Стройкомплекса представляет новый раздел о качестве строительства жилья в Москве", - пояснили в пресс- службе. Пользователи ресурса смогут узнать, как "контролируют возведение новостроек, из каких материалов строят современное панельное жилье в Москве и почему коммунальные платежи в новом доме могут обойтись жильцам даже дешевле, чем в старой квартире".

Также на ресурсе будет размещена информация о том, сколько строится многоквартирный жилой дом, как власти выявляют нарушения на стройплощадке и как они устраняются, что такое умный дом и какое жилье лучше: панельное или монолитное.

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