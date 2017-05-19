Дни Белграда пройдут в конце мая в Москве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Дни Белграда пройдут в российской столице с 25 по 27 мая. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей, в мероприятиях примут участие мэры российской и сербской столиц Сергей Собянин и Синиша Мали, представители исполнительной власти, политики, бизнесмены, деятели культуры двух городов.

"Форум по вопросам развития делового сотрудничества между Москвой и Белградом состоится 25 мая. Пройдут круглые столы по торгово-экономическому сотрудничеству и взаимодействию двух регионов в области туризма, встречи представителей московских и сербских бизнес-кругов в формате B2В", - уточнили в пресс-службе.

В рамках Дней Белграда пройдет торжественная церемония подписания программы сотрудничества между правительством Москвы и мэрией Белграда на 2018-2020 годы. Также планируется заключение соглашения о сотрудничестве между Центральным административным округом Москвы и районом Савски-Венац Белграда.

Сербская делегация посетит технополис "Москва", Центр организации дорожного движения. Также в рамках культурной программы гости побывают в музее Николы Теслы в Культурном центре "ЗИЛ" и на фотовыставке "Белград в Москве".

В Камергерском переулке откроется "Белградский уголок", где выступят фольклорный ансамбль "Талия" и детский коллектив "Косовские пионы". В кинотеатре "Космос" пройдет фестиваль кино Эмира Кустурицы. Москвичи также смогут побывать на концерте оркестра Горана Бреговича.

В спортивную программу Дней Белграда войдут детско- юношеские соревнования по баскетболу и теннису. В одном из теннисных матчей примут участие мэр Белграда и руководитель департамента международных и внешнеэкономических связей Москвы Сергей Черемин.