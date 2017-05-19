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Дело о поджоге отдела СК в Новой Москве передано в центральный аппарат

Москва
19 мая, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

В результате пожара были уничтожены кабинеты второго этажа, в которых в том числе находились уголовные дела

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о поджоге следственного отдела в Новой Москве передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Уголовное дело по факту поджога следственного отдела по ч. 2 ст. 167 УК РФ принято к производству ГСУ СК России. На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства", - отметила Петренко.

Ночью 19 мая неизвестные подожгли следственный отдел СК России по Троицкому и Новомосковскому округам на территории поселка Газопровод. В результате пожара были уничтожены кабинеты второго этажа, в которых в том числе находились уголовные дела.

"Следователи ГСУ СК России и сотрудники Главного управления криминалистики тщательно осмотрят место происшествия с применением новейшей криминалистической техники для обнаружения и фиксации следов, имеющих значение для расследования", - подчеркнула представитель СК.

По словам Петренко, наряду с ранее выдвинутой версией о поджоге в связи с желанием уничтожить материалы уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, чтобы не быть привлеченными к уголовной ответственности, следователи рассмотрят и другие возможные версии этого преступления.

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