Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 10 тыс. человек отправились на работу на велосипеде в Москве 19 мая

Москва
19 мая, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

По мнению заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, такое количество участников свидетельствует о том, что "столица становится комфортным дружелюбным городом для велосипедистов"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Москва, 19 мая

Москва, 19 мая

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Количество участников столичной акции "На работу на велосипеде" 19 мая - в основной день мероприятия - превысило 10 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, акция продлится до 2 июня.

"Более 10 тысяч человек и 100 компаний приняли участие в акции "На работу на велосипеде" 19 мая", - сообщили в пресс-службе.

"Такое большое количество участников говорит о том, что велосипед для Москвы - полноценный вид транспорта, как во многих европейских мегаполисах. Столица становится комфортным дружелюбным городом для велосипедистов", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Городское правительство будет продолжать развивать велоинфраструктуру, которая стала частью экономической, экологической, социальной и здравоохранительной политики, добавил он.

Для участников акции были организованы 10 "энергетических точек", где велосипедистам бесплатно раздавали сувениры, напитки и другие угощения. Более 100 московских кафе, ресторанов, веломастерских и даже салоны красоты предоставляли своим посетителям на велосипедах скидки. Кроме того, 19 мая столичный велопрокат подготовил для москвичей и гостей столицы специальные предложения. Также можно было бесплатно провозить велосипеды в пригородных электропоездах, столичном метро и на МЦК.

Акция в Москве завершится велопарадом на Садовом кольце. По предварительным данным, в нем примут участие более 40 тысяч человек. Организаторами мероприятия выступают проект по развитию велокультуры Let’s bike it! и правительство Москвы.

С чего начиналось

В сентябре 2015 года Минтранс РФ принял решение о проведении акции во всероссийском формате два раза в год: в предпоследнюю пятницу мая и 22 сентября. В аналогичной акции в прошлом году приняли участие более 100 российских и международных компаний, количество зарегистрированных частников превысило 5 тыс. человек.

Сезон велопроката открылся в Москве 29 апреля. Горожанам доступно 3,1 тыс. велосипедов и 330 станций проката, в течение этого года планируется увеличить количество станций на 50 - их общее число должно вырасти до 380. Станциями велопроката можно воспользоваться как в центре Москвы, так и за пределами Третьего транспортного кольца.

Система городского велопроката начала свою работу в столице в 2013 году. За последние два года количество взятых напрокат велосипедов увеличилось в 15 раз. В 2016 году ими воспользовались более 1,6 млн раз. В прошлом году московский прокат также пополнился электробайками.

Акция "На работу на велосипеде" в мае 2017 года проходит также в 60 городах России.

Места расположений энергетических точек
  • Большая Семеновская улица (между вл. 15А стр. 1 и 21) (напротив ст. м. Электрозаводская);
  • Ленинградский проспект 71кГ (станция метро «Сокол»);
  • Площадь Арбатские ворота, 2/1, около бывшегоресторан Прага);
  • Бутырская улица, 95 (Станция метро «Дмитровская»);
  • Крымская набережная/МУЗЕОН (под Крымским мостом);
  • Трубная площадь (на стороне выхода из станции метро «Трубная»);
  • Белая площадь. Лесная улица 5Б (станция метро «Белорусская»);
  • Москва-Сити (Пресненская набережная);
  • Таганская площадь;
  • Мытная ул. (рядом со входом в Даниловский рынок)

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Каждому жителю пятиэтажки в ходе реновации предложат на выбор три дома для переселения
4
Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным РФ при ЕСПЧ
5
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
Темы дня
Загрузка...
Реклама