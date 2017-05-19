Более 10 тыс. человек отправились на работу на велосипеде в Москве 19 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Количество участников столичной акции "На работу на велосипеде" 19 мая - в основной день мероприятия - превысило 10 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, акция продлится до 2 июня.

"Более 10 тысяч человек и 100 компаний приняли участие в акции "На работу на велосипеде" 19 мая", - сообщили в пресс-службе.

"Такое большое количество участников говорит о том, что велосипед для Москвы - полноценный вид транспорта, как во многих европейских мегаполисах. Столица становится комфортным дружелюбным городом для велосипедистов", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Городское правительство будет продолжать развивать велоинфраструктуру, которая стала частью экономической, экологической, социальной и здравоохранительной политики, добавил он.

Для участников акции были организованы 10 "энергетических точек", где велосипедистам бесплатно раздавали сувениры, напитки и другие угощения. Более 100 московских кафе, ресторанов, веломастерских и даже салоны красоты предоставляли своим посетителям на велосипедах скидки. Кроме того, 19 мая столичный велопрокат подготовил для москвичей и гостей столицы специальные предложения. Также можно было бесплатно провозить велосипеды в пригородных электропоездах, столичном метро и на МЦК.

Акция в Москве завершится велопарадом на Садовом кольце. По предварительным данным, в нем примут участие более 40 тысяч человек. Организаторами мероприятия выступают проект по развитию велокультуры Let’s bike it! и правительство Москвы.

С чего начиналось

В сентябре 2015 года Минтранс РФ принял решение о проведении акции во всероссийском формате два раза в год: в предпоследнюю пятницу мая и 22 сентября. В аналогичной акции в прошлом году приняли участие более 100 российских и международных компаний, количество зарегистрированных частников превысило 5 тыс. человек.

Сезон велопроката открылся в Москве 29 апреля. Горожанам доступно 3,1 тыс. велосипедов и 330 станций проката, в течение этого года планируется увеличить количество станций на 50 - их общее число должно вырасти до 380. Станциями велопроката можно воспользоваться как в центре Москвы, так и за пределами Третьего транспортного кольца.

Система городского велопроката начала свою работу в столице в 2013 году. За последние два года количество взятых напрокат велосипедов увеличилось в 15 раз. В 2016 году ими воспользовались более 1,6 млн раз. В прошлом году московский прокат также пополнился электробайками.

Акция "На работу на велосипеде" в мае 2017 года проходит также в 60 городах России.

Места расположений энергетических точек Большая Семеновская улица (между вл. 15А стр. 1 и 21) (напротив ст. м. Электрозаводская);

Ленинградский проспект 71кГ (станция метро «Сокол»);

Площадь Арбатские ворота, 2/1, около бывшегоресторан Прага);

Бутырская улица, 95 (Станция метро «Дмитровская»);

Крымская набережная/МУЗЕОН (под Крымским мостом);

Трубная площадь (на стороне выхода из станции метро «Трубная»);

Белая площадь. Лесная улица 5Б (станция метро «Белорусская»);

Москва-Сити (Пресненская набережная);

Таганская площадь;

Мытная ул. (рядом со входом в Даниловский рынок)