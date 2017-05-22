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Без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в столичном регионе

Москва
22 мая, 6:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Во вторник будет солнечно и вновь без осадков

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в понедельник в московском регионе ветреную, но сухую погоду.

"Ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в Москве воздух прогреется до 13-15 градусов, по области - от 11 до 16 градусов. Ветер северный 5-10 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

Во вторник будет солнечно и вновь без осадков. В столице ночью столбики термометров покажут 3-5 градусов, в Подмосковье - от нуля до плюс 5 градусов. Днем в Москве - плюс 17-19, по области - от 15 до 20 градусов. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с.

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