Без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в столичном регионе

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в понедельник в московском регионе ветреную, но сухую погоду.

"Ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в Москве воздух прогреется до 13-15 градусов, по области - от 11 до 16 градусов. Ветер северный 5-10 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

Во вторник будет солнечно и вновь без осадков. В столице ночью столбики термометров покажут 3-5 градусов, в Подмосковье - от нуля до плюс 5 градусов. Днем в Москве - плюс 17-19, по области - от 15 до 20 градусов. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с.