Режим работы вестибюлей метро "Кропоткинская" изменен до 13 июня

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Режим работы вестибюлей станции "Кропоткинская" Московского метрополитена с 22 мая и по 13 июня изменен для того, чтобы избежать большого скопления людей в связи с прибытием в Храм Христа Спасителя мощей Николая Чудотворца. Об этом сообщила пресс-служба московской подземки.

"С 22 мая по 13 июля северный вестибюль станции "Кропоткинская" (выход к Храму Христа Спасителя) будет работать только для входа пассажиров, южный (выход на Гоголевский бульвар) - для входа и выхода. Это позволит избежать скопления людей в северном вестибюле в условиях увеличенного пассажиропотока на станции в эти дни. Тысячи верующих приедут в Храм Христа Спасителя, куда впервые за 930 лет привезут части мощей святителя Николая Чудотворца", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 22 мая по 13 июля на станции "Кропоткинская" будет организовано дежурство дополнительных инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, которые помогут пожилым и маломобильным гражданам добраться до храма.

Ранее сообщалось, что доступ верующих к мощам в храме Христа Спасителя будет осуществляться по следующему графику: 22 мая с 14:00 до 21:00, с 23 мая по 12 июля ежедневно с 8:00 до 21:00. После 12 июля ковчег с мощами перевезут в Санкт-Петербург, где, скорее всего, он будет размещен в Александро-Невской лавре до 28 июля.