Ростех в мае запустит в Москве научно-популярный лекторий

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" запускает в Москве лекторий для популяризации достижений российской науки и промышленности, первая лекция в рамках проекта пройдет 30 мая, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"В мае и июне 2017 года на базе лектория ЗИЛ состоятся первые три лекции, посвященные современным трендам и их влиянию на жизнь обычного человека. Все лекторы цикла - практики, занятые на производстве", - говорится в сообщении.
На первой лекции 30 мая главный эксперт отдела управления проектами "Росэлектроники" Марат Тагиров расскажет об истории создания дронов, их использовании российской армией и перспективах перехода военных беспилотных технологий на гражданский рынок. 6 июня Алексей Миронов из Национального центра информатизации (НЦИ) прочитает лекцию о технологиях "умного города", а 13 июня генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) Юрий Шмотин расскажет о 3D-печати.
Бесплатные лекции будут рассчитаны на самую широкую аудиторию, лекторами станут сотрудники организаций, входящих в Ростех. Как отмечается в сообщении госкорпорации, "лекторий поможет вовлечь широкую общественность в диалог с представителями предприятий".