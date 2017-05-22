К середине недели в Москве потеплеет до 23 градусов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Потепление ожидается в Москве к середине недели. В среду воздух прогреется до 23 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В середине начавшейся недели ожидается потепление. Угроза ночных заморозков уже миновала, тем более не ожидается никакого мокрого снега. А вот дожди не исключены", - отметил представитель метеослужбы.

Среда станет самым теплым днем на этой неделе, затем в Москве вновь похолодает - до 15-20 градусов, в выходные будет еще прохладнее - около 13 градусов тепла.