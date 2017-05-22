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Даниил Крамер и Анна Бутурлина сыграют джаз в ЦДХ

Москва
22 мая, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

В концерте примут участие пианист Алексей Беккер, контрабасист Макар Новиков, барабанщик Александр Зингер, трубач Петр Востоков и саксофонист Роман Соколов

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Джазовая певица Анна Бутурлина выступит 1 июня в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве с программой "Джаз для всей семьи". Специальным гостем вечера станет признанный мастер жанра - пианист, композитор и продюсер Даниил Крамер, сообщили в пресс-службе артистки.

"Я часто слышу от знакомых и малознакомых людей фразы: "Ой, я в джазе совсем не разбираюсь". На это я всегда говорю: "А зачем в нем разбираться? Его нужно просто слушать и чувствовать", - отметила Бутурлина.

"Мы будем играть для вас музыку, которая будет радовать, волновать, очаровывать. Вы поймете, что вовсе не обязательно быть в строгой одежде и набираться терпения, чтобы "высидеть" сложный концерт", - рассказала она о вечере.

В программу вечера войдут американские джазовые стандарты, мировые хиты, композиции из знаменитых кинофильмов, мультфильмов и мюзиклов: "Мэри Поппинс, до свидания", "Вам и не снилось", "31 июня", "Человек- амфибия", "Карнавальная ночь" и другие. Певица отметила, что "мелодии прозвучат немного иначе, в джазовых аранжировках", но останутся узнаваемыми.

В концерте примут участие пианист Алексей Беккер, контрабасист Макар Новиков, барабанщик Александр Зингер, трубач Петр Востоков и саксофонист Роман Соколов.

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