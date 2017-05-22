Станцию метро "Ховрино" планируется открыть до конца 2017 года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Работы по строительству новой конечной станции Замоскворецкой линии московского метро - "Ховрино" - планируется завершить до конца 2017 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Станция "Ховрино" находится в высокой готовности, однако вопрос ее запуска напрямую связан с состоянием работ на другой станции этой линии - "Беломорской". Мы планируем основные работы по "Беломорской" завершить в этом году. Это позволит нам пустить пассажирское движение до "Ховрино", - приводит слова Хуснуллина пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра отметил, что станция "Беломорская" должна принять первых пассажиров в 2018 году.

Она расположится на южной стороне Беломорской улицы, у пересечения с улицей Смольная.

"В любом случае работы на этой станции нам придется проводить уже на действующей линии после открытия станции "Ховрино", - пояснил Хуснуллин. Он добавил, что, по оценкам столичных властей, пассажиропоток новой конечной станции Замоскворецкой линии метро будет достигать 150 тыс. человек в сутки.

Что даст москвичам открытие станции

Станция "Ховрино" строится в составе северного участка зеленой ветки - от станции "Речной вокзал" до "Ховрино". Новая станция позволит улучшить транспортное обслуживание жителей северных районов Москвы.

Так, после ее открытия более 80% жителей района Ховрино будут проживать в пешей доступности от метро. Это позволит почти в два с половиной раза снизить избыточную нагрузку в районе действующей станции "Речной вокзал" и частично разгрузить Ленинградское шоссе, Фестивальную, Беломорскую и Смольную улицы.

Станция "Ховрино" расположена с западной стороны улицы Дыбенко, у пересечения с Зеленоградской улицей. У станции - два вестибюля и два выхода. Один - с западной стороны улицы Дыбенко, напротив д. 42, второй - с западной стороны улицы Дыбенко, у Прибрежного проезда. Вестибюли будут связаны с платформой станции эскалаторами.

Первоначально станцию планировалось назвать "Улица Дыбенко". Однако, по просьбе местных жителей, было принято решение дать станции название "Ховрино" по одноименному району, в котором возводится станция.

Строительство станции "Беломорская", которая расположится между "Речным вокзалом" и "Ховрино", ранее планировалось отложить до 2018 года. Однако в адрес городских властей поступили многочисленные просьбы от местных жителей о необходимости открытия станции, поэтому летом 2016 года работы было решено возобновить.