Предприниматели оценят кредитные программы для МСБ на "Фестивале бизнеса" в Москве

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Участники "Фестиваля бизнеса", который пройдет в Москве 26 мая в рамках празднования Дня российского предпринимательства, смогут дать свои оценки имеющимся кредитным программам для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил журналистам глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на пресс-конференции в ТАСС.
"Предприниматели смогут дать свои оценки кредитным программам, разработанным для малого и среднего бизнеса. Кроме того, они смогут получить обратную связь и от банковских сотрудников. Такое общение будет возможно на "Фестивале бизнеса" в рамках празднования Дня российского предпринимательства", - сказал он.
День российского предпринимательства ежегодно отмечается 26 мая.
В этом году ТПП РФ подготовила проект под названием "Фестиваль бизнеса". В нем смогут принять участие предприниматели из всех российских регионов. На площадке подготовят дискуссии между представителями бизнеса, профильных госструктур, институтами поддержки предпринимательства и СМИ.
"Фестиваль бизнеса" стартует 26 мая на площадке Центрального выставочного комплекса "ЭКСПОЦЕНТР".