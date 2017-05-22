Прототипы первых в Москве деревянных многоэтажек представят через два месяца

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов - Segezha Group - в течение двух месяцев представит проект первого в Москве деревянного многоэтажного жилого комплекса, который, по замыслу авторов, должен в будущем появиться в районе "Москва-Сити". Об этом сообщил ТАСС руководитель дивизиона "Домостроение" компании Segezha Group Дмитрий Руденко.

"Сейчас над проектом работает архитектор Тотан Кузенбаев. Возможно, уже через месяц-два мы сможем представить визуализированный проект, который будет включать в себя жилой квартал, школу и магазин. Мы хотим поместить этот квартал в район "Москва-Сити", чтобы посмотреть, как он будет выглядеть на фоне стекла и бетона", - пояснил Руденко.

Он добавил, что, когда проект будет готов, архитекторы покажут его представителям столичной мэрии. "Это будет первый девелоперский проект в современной истории России, связанный с деревянным домостроением", - отметил он. Руденко пояснил, что речь идет о строительстве многоэтажных жилых домов из так называемых CLT-панелей, которые состоят из перекрестно склеенных массивов дерева, сохраняющих экологичность и другие преимущества материала. Такой дом, утверждают в компании, можно построить в два раза быстрее, чем аналогичное здание из железобетонных панелей.

"Зарубежный опыт показывает, что эти панели фактически не горят, при этом у нас были вопросы по дальнейшему восстановлению после пожара, и оказалось, что эти панели можно просто отшлифовать или даже заменить без особых конструкционных проблем", - добавил Руденко. Он отметил, что специалисты Segezha Group уже создали первую отечественную CLT-панель, и в будущем компания планирует построить предприятие по их производству.

"В России рынок подобных материалов еще не создан, и мы рассчитываем на поддержку Минпромторга и вообще правительства. В Европе переход от железобетона к деревянному строительству занял десятилетия, и теперь кварталы деревянных домов появляются в центре европейских столиц, например, в Хельсинки. У нас есть возможность не повторять чужих ошибок и пройти этот путь быстрее", - заключил Руденко.

Segezha Group - один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Производственные активы расположены в восьми странах мира и в шести регионах РФ. Продукция реализуется в 88 странах мира.