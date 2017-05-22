Гидрометцентр: май в Москве в 2017 году войдет в историю как один из самых необычных

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Третий весенний месяц в Москве войдет в историю метеонаблюдений как один из самых необычных и "капризных". Об этом сообщил ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, речь идет сразу о нескольких факторах. "Этот май холодный, хотя его средняя температура ниже нормы на 2,5 градуса. Встречается такое раз в 7-9 лет. Но, если вспомнить какой длительный период погода была холодной - с 7 по 17 мая включительно, то такого за весь период наблюдений не было", - отметил Вильфанд.

Кроме того, необычным стал временный снежный покров, который установился в Подмосковье 12 мая.

"Эпизоды такие необычные. Этот май запомнится тем, что изменчивость погоды была очень большая", - сказал он. По его словам, май 2017 года стал одним из рекордных по колебанию температуры.

Метеоролог отметил, что на этой неделе майская погода в столице опять будет переменчивой. Если во вторник днем в городе воздух прогреется до 17-19 градусов тепла, то уже в среду - пятницу будет до 20-23 градусов тепла, а в субботу столбики термометров вновь пойдут вниз. "До 13-15 градусов, будет опять ниже нормы на 4-5 градусов", - уточнил Вильфанд.