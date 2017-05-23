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Солнечно и до 20 градусов тепла будет в столичном регионе

Москва
23 мая, 6:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Местами возможен небольшой дождь

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Солнечная, теплая, но ветреная погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете. "Будет солнечно, в Москве - без осадков, местами по области возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов, по области - от 15 до 20 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер южной четверти, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью - при переменной облачности вновь без осадков. В столице столбики термометров покажут 8-10, по области - от 5 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Днем в среду в Москве воздух прогреется до 21-23 градусов, в Подмосковье будет от 18 до 23 градусов. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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