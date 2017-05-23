Солнечно и до 20 градусов тепла будет в столичном регионе

Солнечно и до 20 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 23 мая, 6:02
"Нэшвилл" победил "Анахайм" и впервые вышел в финал Кубка СтэнлиСпорт 23 мая, 5:58
На Кубе открылась кафедра русского языка Института ПушкинаОбщество 23 мая, 5:47
"Подлая вылазка": мировая реакция на взрыв в МанчестереМеждународная панорама 23 мая, 5:28
Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в ПриморьеВ стране 23 мая, 5:00
Президент Боливии назвал Трампа деспотомМеждународная панорама 23 мая, 4:55
Тереза Мэй назвала произошедшее в Манчестере ужасным терактомМеждународная панорама 23 мая, 4:28
Расходы Пентагона в 2018 году предложено увеличить до $639 млрдМеждународная панорама 23 мая, 4:18
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертникМеждународная панорама 23 мая, 4:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Солнечная, теплая, но ветреная погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете. "Будет солнечно, в Москве - без осадков, местами по области возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов, по области - от 15 до 20 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер южной четверти, 5-10 м/с.
Предстоящей ночью - при переменной облачности вновь без осадков. В столице столбики термометров покажут 8-10, по области - от 5 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Днем в среду в Москве воздух прогреется до 21-23 градусов, в Подмосковье будет от 18 до 23 градусов. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.