Власти Москвы начали подготовку к строительству зеркальной станции в "Лужниках" к ЧМ-2018

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Начались подготовительные работы к строительству первой из трех станций канатной дороги, которая соединит стадион "Лужники" и Воробьевы горы, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Москомархитектура утвердила проект станции канатной дороги, которая свяжет Воробьевы горы и "Лужники". Станцию построят напротив спорткомплекса. Она получит название "Лужники", - сообщили в мэрии. Работу канатной дороги запустят к чемпионату мира по футболу, в июне 2018 года. Отмечается, что ее длина составит 737 метров, ее будут обслуживать три станции - на улице Косыгина (верхняя), на Воробьевской набережной и на Лужнецкой набережной (нижняя).

Детали проекта

"Станцию "Лужники" сделают из отполированных до зеркального блеска стальных панелей и ударопрочного стекла. Таким образом, в фасаде будет отражаться окружающий пейзаж", - говорится в сообщении. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого приводятся на сайте мэрии, станция сможет обслуживать порядка 1,6 тыс. человек в час, а площадь двухэтажного здания "Лужников" составит более 2 тыс. квадратных метров.

На первом этаже станции организуют кассы, кафе и торговые киоски, а на втором будет происходить посадка и высадка пассажиров, причем для маломобильных граждан на станции будет работать лифт. По словам Кузнецова, над пассажирской зоной сделают стеклянный навес, таким образом, в дневное время станция будет освещаться солнечным светом. "Подготовительные работы уже начались. Проекты еще двух станций канатной дороги будут утверждены в этом году", - заключили в мэрии.

Канатная дорога и стадион

Как сообщал ТАСС заместитель директора компании "Московские спортивные технологии" Андрей Брабец, канатная дорога фактически соединит фан-зону, которая разместится у МГУ, с самим стадионом "Лужники", а всего по ней будут курсировать 35 кабин, каждая из них будет вмещать по восемь человек.

На Большой спортивной арене "Лужники" состоятся церемония и матч открытия ЧМ-2018, а также один из полуфиналов и финал турнира. После реконструкции количество зрительских мест на арене увеличится с 78 тыс. до 81 тысяч. Трибуны будут максимально приближены к полю. На стадионе появится единый центр управления с удобным обзором всех трибун и поля, где установят два больших видеоэкрана для просмотра матчей.