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Братья Вано и Степан Микояны захоронены на Новодевичьем кладбище

Москва
23 мая, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

На похоронах братьев присутствовали родственники, представители РСК "МиГ", Качинского летного училища и Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Похороны выдающегося авиаконструктора Вано Микояна и его брата летчика испытателя Степана прошли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Во время церемонии им были оказаны воинские почести, после чего их прах упокоился рядом с захоронениями других членов семьи.

Проститься с братьями пришли родственники, представители Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ", в которой Микояны долгое время работали, а также Качинского летного училища и Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ им. В.П. Чкалова, в которых Степан Микоян учился и работал летчиком-испытателем соответственно.

Вано Микоян умер 24 ноября 2016 года на 90-м году жизни. Ровно через четыре месяца, 24 марта 2017-го, на 95-м году жизни умер генерал-лейтенант авиации Степан Микоян.

Вано Анастасович пришел в ОКБ им. А.И. Микояна в 1953 году. Будучи помощником ведущего инженера, внес большой вклад в создание и совершенствование первого отечественного сверхзвукового истребителя МиГ-19. В 1965 году был назначен ведущим конструктором по истребителю МиГ-23, с 1973 года исполнял обязанности заместителя главного конструктора по фронтовому истребителю МиГ-29. Лауреат двух Государственных премий СССР (в 1981 и 1988 годах), награжден орденом Октябрьской Революции (1974 год), орденом "Знак Почета" (1965 год), медалями.

Степан Микоян 23 года испытывал боевые самолеты марки "МиГ". В 1975 году за государственные испытания самолета МиГ-25 был удостоен звания Героя Советского Союза. Лауреат премии правительства Российской Федерации за значительный вклад в развитие ВВС России, награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, четырьмя орденами Красной Звезды, медалями, в том числе "За боевые заслуги".

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