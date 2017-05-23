Суд отложил на 29 мая слушания по делу о беспорядках на акции 26 марта в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы во вторник отложил на 29 мая рассмотрение уголовного дела Станислава Зимовца, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня на судебное заседание не явилась адвокат Сидоркина, по этой причине суд постановил отложить судебное заседание на 29 мая", - огласила решение судья.

В суде Зимовец пояснил, что до ареста работал строителем-отделочником, так как в институте не доучился и высшего образования не получил. Зимовец также заявил, что не соглашался на особый порядок рассмотрения дела, предусматривающий полное признание вины.

По данным СК, в ходе несанкционированного массового мероприятия Зимовец совершил нападение на сотрудника полиции. Его вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самого обвиняемого, видеозаписями.

Всего по делу арестованы четыре человека.

По данным СК, в ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия и Андрея Косых к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

18 мая суд вынес первый приговор по данному делу: за применение насилия к сотрудникам полиции на восемь месяцев заключения осужден 28-летний Юрий Кулий.

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта в Москве фигуранты дела применяли насилие в отношении представителей власти.

Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").