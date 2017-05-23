Пожар в автосервисе на юго-востоке Москвы локализован

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в здании автосервиса на юго-востоке Москвы на площади 100 квадратных метров, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожар локализован в 16:21 на площади около 100 квадратных метров. Сведений до пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в двухэтажном здании автосервиса по адресу: 2-й Вязовский проезд, дом 13.