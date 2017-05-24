Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Менее 60% договоров долевого участия застрахованы в Москве

Москва
24 мая, 9:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Из 78,8 тыс. зарегистрированных в Москве ДДУ застраховано лишь 43,6 тыс. договоров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Менее 60% договоров долевого участия (ДДУ) застрахованы в Москве. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста) Константин Тимофеев.

"В Москве сегодня зарегистрировано порядка 78,8 тыс. ДДУ, из них застраховано всего 46,3 тыс.", - сказал он. По словам Тимофеева, ДДУ застрахованы на сумму 359,5 млрд рублей, при этом объем страховых премий составляет 3,4 млрд рублей.

Смотрите также
Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев

Константин Тимофеев: идеальный механизм страхования ДДУ предполагает выплаты без суда

"Практически половина застрахованных ДДУ - 48% - получили полисы в одной компании - "Респект". То есть по сути, половина отраслевого риска приходится на одну компанию", - добавил он. Председатель Москомстройинвеста отметил, что часть договоров в принципе зарегистрированы без страховки. К ним относятся те, что были зарегистрированы до 1 января 2014 года.

С 1 января 2014 года Росреестр обязан регистрировать ДДУ при условии, что они застрахованы с помощью договора страхования или банковской гарантии. Страховка предусматривает возврат дольщикам вложенных денежных средств в случае неисполнения застройщиком своих обязательств.

По словам Тимофеева, у остальных ДДУ либо просрочен платеж по страховке, либо их нужно перестраховывать в другой компании, но застройщик этого не сделал. Он отметил, что Москомстройинвест может отслеживать действительность страховых полисов ДДУ только "путем плановых проверок".

По данным Москомстройинвеста, в настоящее время в Москве зарегистрирован 78841 договор долевого участия (ДДУ) на сумму 841 млрд рублей. За счет этих граждан строятся 508 объектов общей площадью 11,7 млн кв. метров. В сфере долевого строительства работают 249 застройщиков. В целом на средства граждан в столице возводятся 540 объектов, в том числе 32 - в рамках жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
12
Дорога к храму - от Крымского моста до мощей Николая Чудотворца
8
Более двадцати тысяч человек приняли участие в акции "ЗаБег" в Москве
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Громкие высказывания президента Филиппин Родриго Дутерте. Досье
2
На корпоративной парковке в Новой Москве сгорели 28 машин
3
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
4
Кадыров высказался за запрет выпускных вечеров в школах Чечни из-за денежных сборов
5
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
6
Экс-гендиректор "Седьмой студии" и бывший главный бухгалтер задержаны по делу о хищении
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама