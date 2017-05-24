Менее 60% договоров долевого участия застрахованы в Москве

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Менее 60% договоров долевого участия (ДДУ) застрахованы в Москве. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста) Константин Тимофеев.
"В Москве сегодня зарегистрировано порядка 78,8 тыс. ДДУ, из них застраховано всего 46,3 тыс.", - сказал он. По словам Тимофеева, ДДУ застрахованы на сумму 359,5 млрд рублей, при этом объем страховых премий составляет 3,4 млрд рублей.
"Практически половина застрахованных ДДУ - 48% - получили полисы в одной компании - "Респект". То есть по сути, половина отраслевого риска приходится на одну компанию", - добавил он. Председатель Москомстройинвеста отметил, что часть договоров в принципе зарегистрированы без страховки. К ним относятся те, что были зарегистрированы до 1 января 2014 года.
С 1 января 2014 года Росреестр обязан регистрировать ДДУ при условии, что они застрахованы с помощью договора страхования или банковской гарантии. Страховка предусматривает возврат дольщикам вложенных денежных средств в случае неисполнения застройщиком своих обязательств.
По словам Тимофеева, у остальных ДДУ либо просрочен платеж по страховке, либо их нужно перестраховывать в другой компании, но застройщик этого не сделал. Он отметил, что Москомстройинвест может отслеживать действительность страховых полисов ДДУ только "путем плановых проверок".
По данным Москомстройинвеста, в настоящее время в Москве зарегистрирован 78841 договор долевого участия (ДДУ) на сумму 841 млрд рублей. За счет этих граждан строятся 508 объектов общей площадью 11,7 млн кв. метров. В сфере долевого строительства работают 249 застройщиков. В целом на средства граждан в столице возводятся 540 объектов, в том числе 32 - в рамках жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).