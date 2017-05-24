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Власти Москвы рассчитывают, что фонд помощи дольщикам полноценно заработает осенью

Москва
24 мая, 9:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Законопроект о фонде внесен в Госдуму и должен быть принят в весеннюю сессию, заявил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают, что компенсационный фонд долевого строительства (фонд помощи дольщикам) начнет принимать взносы от застройщиков в четвертом квартале 2017 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста) Константин Тимофеев.

"Законопроект о фонде внесен в Госдуму, рассматривается на комиссиях, обещали принять в весеннюю сессию. Для того, чтобы застройщики и регионы подготовились к контролю за платежами в фонд, нужен хотя бы один месяц, по крайней мере, Москве, мы быстро это сделаем. По регионам говорить сложно, но, к сожалению, у некоторых регионов до сих пор не определен уполномоченный орган, который выдает заключение о соответствии застройщика нормам 214-ФЗ", - сказал он.

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По мнению Тимофеева, для подготовки к контролю за платежами в России может понадобиться в среднем квартал. "Надеемся, что в четвертом квартале фонд заработает", - сказал глава Москомстройинвеста.

Компенсационный фонд долевого строительства будет формироваться за счет обязательных отчислений застройщиков жилья, которые заключают ДДУ. Фонд будет выделять средства на достройку незавершенных объектов либо выплачивать возмещение дольщикам в случае банкротства застройщика. На первом этапе размер страхового тарифа фонда планируется на уровне 1%.

По данным Москомстройинвеста, в настоящее время в Москве зарегистрирован 78841 договор долевого участия (ДДУ) на сумму 841 млрд рублей. За счет этих граждан строятся 508 объектов общей площадью 11,7 млн кв. метров. В сфере долевого строительства работают 249 застройщиков. В целом на средства граждан в столице возводятся 540 объектов, в том числе 32 - в рамках жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).0кщ/бшт

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