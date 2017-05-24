Международный центр балета откроется на ВДНХ в Москве в июне

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Завершается реконструкция одного из павильонов на Липовой аллее ВДНХ, который превратится в Международный центр балета и откроет свои двери для москвичей в июне. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Москвичей будут учить классическому балету, народному танцу и джаз-модерну. Также в центре будут проходить лекции, выступления и мастер-классы именитых российских и зарубежных танцовщиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реставрация павильона №62, где и откроется центр, началась в 2016 году. В центре здания будет находиться 16-метровая стеклянная башня с библиотекой, кафе и холлом, где в прямом эфире будут транслировать балетные занятия. Два зала для занятий танцами с панорамными окнами будут украшены лепниной и фресками.

"На сегодня все работы по реставрации внутренних помещений завершены. Специалисты приспособили пространство под новые нужды и при этом не нарушили авторскую планировку здания, - приводятся на сайте мэрии слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова. - Кроме того, удалось сохранить подлинным весь штукатурный и гипсовый декор".

Ученики Международного центра балета смогут выбрать одно из трех направлений хореографии: классический балет, народно-характерный танец и джаз-модерн. Кроме того, будут разработаны специальные программы для детей и взрослых с ограниченными возможностями. "Основатель и генеральный директор Международного центра балета - педагог- балетмейстер Елена Кабурнеева", - отмечается на сайте.

Педагогами Международного центра балета станут известные российские танцовщики, а также преподаватели хореографических училищ и академий.