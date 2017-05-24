Власти Москвы снизят количество заторов с помощью дорожного патруля

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Столичные власти запустили в городе новую службу под названием "Дорожный патруль", которая призвана уменьшить количество заторов на улицах столицы, сообщил журналистам руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Вадим Юрьев.
"Сегодня мы представляем новую службу по улучшению обстановки на дорогах под названием "Дорожный патруль". Сотрудники помогают водителям на дорогах в экстренных ситуациях, начиная от смены колеса и заканчивая оформлением европротокола при необходимости", - сказал он.
В свою очередь инспектор дорожного патруля Сергей Шибанков отметил, что "Дорожный патруль" запущен три месяца назад, пока новая служба имеет пять машин. Они патрулируют город в пределах Третьего кольца в Северном, Южном и Центральном округах столицы в две смены: утренняя смена работает с 7:00 до 14:00 , а вечерняя - с 13:00 до 22:00.
"Нам поступают вызовы из ситуационного центра ЦОДД, который по камерам отслеживает проблемные участки и ищет ДТП, где водителям нужна помощь. В отдельных случаях мы сами принимаем решение о помощи - кому-то домкрат дадим, а кому-то колесо поменяем. Водители реагируют позитивно. Помощь оказывается абсолютно бесплатно", - резюмировал сотрудник новой службы.